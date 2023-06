«بروجيكت تيتان».. اختراع آبل الجديد (فيديو)

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب لأحدث ابتكارات شركة آبل، وهو جهاز جديد عرف بـ«بروجيكت تيتان».

والجهاز عبارة عن مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي توضع على سقف سيارة بالاتصال مع طائرة آلية لنقل إحداثيات المنطقة التي توجد فيها السيارة.

وحسب موقع «سبوتنيك»، الخميس، تقوم فكرة الجهاز الجديد من شركة آبل على القيادة الذاتية للسيارة، من خلال قيام طائرة من دون طيار بإرسال الإحداثيات المطلوبة لهذا الجهاز، والذي يتعامل مع هذه المعلومات تلقائيا، بحسب مجلة «تيش كرنش».

والجهاز من صنع ماكليستر هيجينز، الذي قام بتصميم الماسحات الضوئية المكونة من عدد من الكاميرات، التي ترسل معلوماتها إلى حاسوب يقوم بقراءتها وتحويلها إلى أوامر للسيارة.

