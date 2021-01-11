علامات ترشدك إلى إصابتك بكورونا.. انتبه لمعدتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة أمريكية حديثة تضمنت 3762 مريضا بـ"كوفيد-19" طويل الأمد، إلى وجود أعراض ترتبط بالمعدة بين مرضى كورونا طويل الأمد.

وفي تقرير مطول، نشر موقع "ياهوو" الأمريكي قائمة بهذه الأعراض مصنفة من الأقل إلى الأكثر شيوعا.

1- القيء

يعتبر القيء من أعراض "كوفيد-19"، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة بعد مغادرة الفيروس للجسم وربما يرتبط بالصداع النصفي الذي يعاني منه المصابون بكورونا طويل الأمد.

وجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن 50.5% من 204 مرضى أبلغوا عن هذا العرض، وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه مع زيادة شدة "كوفيد-19"، بالنسبة للمريض، تزداد أعراض الجهاز الهضمي وضوحا.

2- نشاط الأمعاء المفرط

ربما تسمع أنت أو طبيبك أصوات غريبة تصدر من معدتك؛ يمكن سماع أصوات نشاط الأمعاء المفرط دون الحاجة إلى فحص بالسماعة، وتعني هذه الأصوات زيادة في نشاط الأمعاء يمكن أن يحدث في بعض الأحيان مع الإسهال وبعد تناول الطعام. يتم دائما تقييم أصوات البطن جنبا إلى جنب مع أعراض مثل الغازات والغثيان والقيء ووجود أو عدم وجود حركات معوية.

3- المعاناة من الإمساك

إذا كنت تعاني من نوبة إمساك غير عادية، ينبغي عليك القلق خاصة إذا ظهرت بالتزامن مع أي من الأعراض الأخرى المذكورة هنا.. يمكن أن يكون الإمساك دليل على الإصابة بعدوى خفيفة من "كوفيد-19" أو أنك مريض "كوفيد-19" طويل الأمد.

ويقول الأطباء إن عدم التعرف على هؤلاء المرضى مبكرا يؤدي غالبا إلى انتشار المرض عن غير قصد بين مرضى العيادات الخارجية المصابين بمرض خفيف والذين يظلون غير مشخصين وغير مدركين لقدرتهم على نقل العدوى للأخري.

4- الشعور بالشبع السريع

إذا كنت تشعر بالشبع في وقت قليل من بدء تناول الطعام، مقارنة بالمعتاد، ينبغي عليك استشارة الطبيب على الفور.. يطلق على هذا الشعور "التخمة المبكرة"، وربما يصاحبها أحيانا الغثيان والقئ والانتفاخ أو خسارة الوزن.

5- ارتجاع المريء

ربما يدل الشعور بالحرقة أو عدم الراحة أسفل عظام الصدر، أو الإحساس بالطعم الحامض في الفم أو صعوبة البلع إلى حرقة في المعدة.. تعرف هذه الحالة بالارتجاع الحمضي أو ارتجاع المعدي المريئي، يمكن أن يحدث بسبب ضعف الصمام بين المريء والمعدة، والذي يمكن أن يكون سببه فتق الحجاب الحاجز أو "كوفيد-19".

6- ألم في المعدة

كشفت الأدبيات الحديثة أن ما يصل إلى 20% من المرضى الذين يذهبون إلى المستشفى يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء والألم المصاحب لأعراض الجهاز التنفسي، وأن نحو 5% يشكون من عرض الألم في البطن فقط.

7- الغثيان

للأسف يعتبر هذا العرض من الأعراض الأكثر شيوعا بين المصابين بـ"كوفيد-19" طويل الأمد. ويصاحبه عادة الشعور بالإعياء وانخفاض النشاط ومستويات الطاقة.

8- فقدان الشهية

جمعت دراسة استقصائية شملت 640 مريضا بـ"كوفيد-19" طويل الأمد في الولايات المتحدة لمسافات طويلة في الفترة ما بين أبريل ومايو الماضيين، قائمة تضم 62 عرضا أبلغ هؤلاء المرضى عن المعاناة منها مثل القشعريرة أو التعرق أو ضباب الدماغ أو مشاكل النوم أو فقدان الشهية.

9- الإسهال

يقول د. أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن الإسهال من أعراض "كوفيد-19"، ويمكن أن يظل المريض يعاني منه على المدى الطويل حتى بعد التعافي من الفيروس.