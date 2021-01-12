شكرا لقرائتكم نفوق ملايين الطيور.. سلالات قاتلة من الإنفلونزا تتفشى بأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفق أكثر من 3.5 مليون طائر في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك البط المستخدم في إنتاج فطائر "فوا غرا" الفرنسية الشهيرة، من إنفلونزا الطيور منذ أكتوبر في أكبر تفشٍ واسع النطاق في القارة منذ 4 سنوات.

وتم العثور على حالات جديدة من سلالات شديدة العدوى من "H5N8" و"H5N1" فيما لا يقل عن 12 دولة، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

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ومن بين الضحايا مئات الآلاف من البط في فرنسا، بالإضافة إلى الديوك الرومية والدجاج والدجاج البياض في بولندا، أكبر منتج للدواجن في الاتحاد الأوروبي.

وتنتشر الأنفلونزا غالبًا عن طريق الطيور المهاجرة، في معظم فصول الشتاء، لكن تقارير هذا الموسم بدأت في وقت أبكر من المعتاد ومن المرجح أن تستمر حتى مارس.

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وقال نان ديرك مولدر، كبير استراتيجيي البروتين الحيواني العالمي في "رابوبانك" في أوترخت بهولندا: "إنه حقًا موسم ضغط مرتفع". مضيفا، "أخشى أننا سنرى حالات في الشهرين المقبلين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" للأنباء.

وأدى تفشي المرض إلى فرض قيود على استيراد الدواجن من قبل دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية.

ونفق أكثر من مليوني طائر في بولندا، بينما أبلغت ألمانيا عن ما يقرب من 30 حالة تفشي. تضررت مزارع تركيا في المجر وبريطانيا، وعلقت الدنمارك مبيعات الدجاج خارج الاتحاد الأوروبي.

ويُعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شركة شحن للدجاج في العالم، وأي خسارة في المبيعات قد تفيد منافسيه، الولايات المتحدة والبرازيل.

ووجدت فرنسا، أكبر منتج لـ"فوا غرا" في العالم، أكثر من 120 حالة تفشي في الجنوب الغربي، حيث تُربى معظم الطيور لإنتاج الغذاء الفاخر.

ويقول المنتجون، بحسب شبكة "بلومبيرغ": إنه "تم إعدام 600 ألف بطة منذ الشهر الماضي ومن المتوقع قتل مئات الآلاف".

كما تصارع العديد من الدول الآسيوية الفيروس، حيث أعدمت كوريا الجنوبية ما يقرب من 6 ملايين طائر، وأبلغت الهند عن حالات في 4 ولايات.