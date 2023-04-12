انت الان تتابع خبر انتحار أربعيني وإصابة مدني بنيران مجهولين في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "رجلاً في الأربعين من عمره أقدم على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن قضاء الهلال شمال محافظة المثنى".

وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "مسلحين مجهولين هاجموا مواطن بالأسلحة على الطريق السريع العام جنوب المثنى ما اسفر عن اصابته بجروح خطرة".

