انت الان تتابع خبر انتشال عدد من الجثث لمهاجرين قبالة السواحل التونسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك، بعد 4 أيام من إعلان فقدان 20 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، من أصل 37 شخصا إثر غرق زورقهم الجمعة قبالة سواحل تونس.

وكانت السلطات أعلنت إنقاذ 17 منهم بحسب متحدث باسم محكمة صفاقس.

ويعتبر هذا الحادث هو السادس منذ بداية اذار الماضي، وأسفرت جميعها قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان 100 شخص على الأقل.



من جهته أعلن الحرس الوطني التونسي بوقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.