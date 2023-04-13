انت الان تتابع خبر بعد تصريحاتها الأخيرة.. ياسمين صبري تظهر بالنقاب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن خلال مقطع فيديو نشرته أيضا عبر حسابها على "إنستغرام" تبين أن سبب ارتداء ياسمين صبري للنقاب هو حرصها على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية في منطقة الحسين، بصورة تجعلها بعيدة عن معجبيها ومحبيها.. معلقة "ايه الجمال ده.. إيه الحلاوة دي الله يا الحسين الله يا مصر".

وخرجت ياسمين صبري من السباق الرمضاني للعام الثالث على التوالي بعد عدم اكتمال أكثر من مشروع درامي كان من المقرر أن تخوض بهم موسم دراما رمضان 2023،كما تشارك ياسمين صبري في فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام، ومن المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

