انت الان تتابع خبر وكيل غوندوغان ينفي أنباء التوقيع مع برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانضم غوندوغان لمانشستر سيتي في 2019، وكان الدولي الألماني أول توقيع لبيب غوارديولا في الفريق، وينتهي عقده في يونيو المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإنه إذا انتقل غوندوغان إلى برشلونة، فقد يفتح الباب أمام تشيلسي للتعاقد مع جافي لاعب وسط برشلونة.



ونقلت صحيفة "ميرور" عن إلهان غوندوغان وكيل وعم اللاعب قوله: "إنني مندهش من أين تأتي القصص عن صفقة تم إتمامها منذ أسابيع عديدة. لا يوجد حتى الآن اتفاق مع أي نادٍ، ولم يتقرر بعد أين سيلعب في السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف: "لا يزال بإمكان إيلكاي غوندوغان الفوز بثلاثة ألقاب كبرى هذا الموسم كقائد لمانشستر سيتي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يركز عليه الآن".

ويقترب إيلكاي من 300 مباراة كبيرة تحت قيادة غوارديولا في مانشستر سيتي، حيث شارك تحت قيادة بيب في 293 مباراة سجل فيها 54 هدفا وصنع 38.

وسجل غوندوغان 5 أهداف وصنع 5 في 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وسيلعب في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" أنه يمكن لمانشستر سيتي إجراء صفقات جديدة لتعزيز خط الوسط خلال الصيف، بغض النظر عما إذا كان غوندوغان سيبقى في النادي أم لا.

