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تأكيد من التربية.. إجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية في موعدها

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تنفي الأخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات"، مشددة على أن "تلك المواعيد ملزمة لجميع إدارات المدارس، وعلى المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس الالتزام بالمواعيد المحددة".

وأضافت: "ستتعرض الإدارة المدرسية التي لا تلتزم بالتوجيهات الوزارية الى المساءلة القانونية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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