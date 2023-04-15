انت الان تتابع خبر اليوم.. السيتى يستضيف ليستر لتقليص فارق الصدارة ومدريد يواجه قادش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2.30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



إيفرتون X فولهام – الساعة 5 عصراساوثهامتون X كريستال بالاس – الساعة 5 عصراتوتنهام X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumوولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 عصرامانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X بلد الوليد – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

قاديش X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي X هيلاس فيرونا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

كولن X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين X ستاد ريمس – الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة ديمرسبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصرا

اسطنبول سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا

فناربخشة X أنقرة جوجو – الساعة 8:30 مساء