انت الان تتابع خبر مولر وكانسيلو يزينان قائمة البايرن امام هوفنهايم والان مع التفاصيل
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2023-04-15 | 15:48
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يجلس ألفونسو ديفيز على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ، في بداية مباراة الفريق أمام ضيفه هوفنهايم، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.
وعاد البرتغالي جواو كانسيلو للتشكيلة على حساب ديفيز، وهو ما ينطبق أيضا على توماس مولر الذي سيلعب أساسيا.
كما فضل المدرب توماس توخيل الاحتفاظ بجمال موسيالا احتياطيا، رفقة نصير مزراوي وريان جرافنبيرش.
وجاء تشكيل العملاق البافاري كالتالي:
الهجوم: كراماريتش، باومجارتنر، بيبو
كما فضل المدرب توماس توخيل الاحتفاظ بجمال موسيالا احتياطيا، رفقة نصير مزراوي وريان جرافنبيرش.
وجاء تشكيل العملاق البافاري كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومير
الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، كانسيلو
الوسط: كيميتش، جوريتسكا، مولر
الهجوم: كومان، ساني، جنابري
أما تشكيل هوفنهايم فضم كلا من:
حراسة المرمى: أوليفر باومان
الدفاع: كاباك، بروكس، أكبوجوما
الوسط: كاديرابيك، جيجر، ستيلر، أنجيلينيو
الهجوم: كراماريتش، باومجارتنر، بيبو
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