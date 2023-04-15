انت الان تتابع خبر الاطاحة بامرأة تمتهن السرقة داخل المولات التجارية في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "في إطار متابعة حالات السرقة وضمن ممارسة أمنية يشرف عليها قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل ومدير قسم مكافحة الاجرام العقيد الحقوقي علاوي حسين الحجامي للحد من جريمة السرقة كأجراء احترازي، تمكن مساء أمس مكتب الغري لمكافحة الإجرام من القاء القبض على المتهمة أعلاه بالجرم المشهود وهي تقوم بالسرقة من أحد المولات التجارية ".



وأضافت: "بعد التحقيق مع المتهمة اعترفت بالسرقة ومعها ثلاث نساء اخريات من ذويها يمارسن السرقة من المولات التجارية في المحافظة"، مشيرة الى انه "تم إحالة المتهمة للقضاء لتنال جزائها العادل".