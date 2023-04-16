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هالاند يُواصل تحطيم الأرقام القياسية ويجتاز رونالدو وسواريز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453319-638172184676039841.jpg

2023-04-16 | 07:06

هالاند يُواصل تحطيم الأرقام القياسية ويجتاز رونالدو وسواريز

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الخليج 365 – رياضة

سجل النروجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هدفين في شباك ليستر سيتي، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز السيتي 3-1.

هالاند رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 32 هدفا، ولم يعد يفصله سوى 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي للبريمييرليغ خلال موسم واحد.

وتفوق هالاند على الثنائي لويس سواريز وكريستيانو رونالدو (31 هدفا)، وعادل رصيد محمد صلاح، الذي حققه في موسم 2017-2018 (32 هدفا).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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