انت الان تتابع خبر بينها أزمة اليمن ووضع العراق.. جُملة ملفات على طاولة الحكيم وبن سلمان بالسعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحكيم، في بيان ورد لـ الخليج 365، "في زيارة رمضانية إلى المملكة العربية السعودية التقينا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء في المملكة، وتبادلنا التهاني بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك وتمنينا للبلدين والشعبين الشقيقين العراقي والسعودي مزيدا من التألق والازدهار والأمن والأمان".وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات البينية بين بغداد والرياض"، مبديا دعمه "لأي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن الشقيق واستعادة هذا البلد المحوري دوره ومكانته العربية والإقليمية، كما ابدى "سعادته للخطوات العملية الجارية لاستعادة سوريا وشغل مقعدها في القمة العربية القادمة".

وأكد الحكيم، أن "التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة"، مثمناً "لغة الاعتدال والتفاهم التي تسود بين فرقاء المنطقة للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات".

وعبر رئيس تيار الحكمة عن "قلقه للتطورات المؤسفة في السودان"، متمنياً "معالجة الأزمة في هذا البلد العربي الشقيق عبر الحوار والتفاهم بين أطراف النزاع".

أما بشأن العراقي، بين الحكيم، أن "العراق يحقق انجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي، وذلك يعود لوجود تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة، وعودة النسيج الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد دحر الإرهاب وخسارته لحواضنه الاجتماعية، كما لعبت أسعار النفط في وجود وفرة مالية نسبية تمكن الحكومة من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

وجدد تأكيده على "أهمية التعاون في التحديات المشتركة خاصة في ملف المناخ وتغيراته"، داعياً إلى "مزيد من التعاون في المجال البحثي والعلمي والخطوات التطبيقية في هذا المجال".