انت الان تتابع خبر بالجرم المشهود.. القبض على 3 تجار مخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مكافحة مخدرات البصرة، من القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم (2) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة بالجرم المشهود".



وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق احكام المادة (27) مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات الدولية لينالوا جزاءهم العادل".

