اعفاء مدير مديرية مجاري النجف ومعاونه وتكليف بديلاً عنهم (وثيقة)

-تكليف المهندس (نزار عبد العباس العبودي) بمهام مدير مديرية المجاري انفة الذكر، على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره.

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ حصلت عليها الخليج 365، فإنه "تقرر اعفاء مدير ومعاون مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف من منصبيهما واناطة المهام لما يأتي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012