انت الان تتابع خبر اعفاء مدير مديرية مجاري النجف ومعاونه وتكليف بديلاً عنهم (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ حصلت عليها الخليج 365، فإنه "تقرر اعفاء مدير ومعاون مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف من منصبيهما واناطة المهام لما يأتي:
-تكليف المهندس (وسام ساجت ناصر) بمهام مدير مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف وكالة.
-تكليف المهندس (نزار عبد العباس العبودي) بمهام مدير مديرية المجاري انفة الذكر، على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره.
-تكليف المهندس (وسام ساجت ناصر) بمهام مدير مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف وكالة.
-تكليف المهندس (نزار عبد العباس العبودي) بمهام مدير مديرية المجاري انفة الذكر، على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره.