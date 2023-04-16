انت الان تتابع خبر المصادقة على تثبيت محاضري الكرخ الثانية والبصرة على الملاك الدائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري (الكرخ الثانية والبصرة) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١". وأضاف البيان، ان "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الثانية بلغ ٥٠٨٣، أما محاضري البصرة فبلغ عددهم ٢٣٤١٣ مثبتاً على الملاك الدائم".