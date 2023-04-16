انت الان تتابع خبر مصر وجنوب السودان يعرضان الوساطة لحل الازمة في الخرطوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن "السيسي وسلفا كير يعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية"، مشيرة إلى أنهما يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان".

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

