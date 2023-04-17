انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الأوكراني: علاقتنا مع العراق في تطور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوليبا في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "زيارتنا إلى بغداد تعبر عن تطور العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "علاقتنا مع العراق في تطور"، مبينا أن "زيارتنا اليوم لمعرفة مدى امكانية تطور المفاوضات بين الرئيس الاوكراني ورئيس الوزراء العراقي".



وأشار وزير الخارجية الأوكراني الى، أن "بلاده غير مستعدة للتنازل عن متر واحد من اراضيها بلادنا جاهزة للعمل لاستعادة جميع الأراضي".