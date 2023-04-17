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غائب وحيد.. قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453423-638173218042823825.jpg

2023-04-17 | 11:48

غائب وحيد.. قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي

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الخليج 365 - رياضة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمباراة تشيلسي المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي .

وكان ريال مدريد حقق الفوز ذهابا على تشيلسي بنتيجة (2-0) على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي استبعاد الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد:


حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر.

الوسط: كروس -مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

وتبقى آمال تشيلسي قائمة بعد هزيمة غير قاصمة خاصة إذا ما وضع في الحسبان أنه لعب آخر نصف ساعة منقوصا بعد طرد بين تشيلويل واضطر لتقليص الخسائر لأقل درجة ممكنة تمهيدا لرد اعتباره، حيث يهدف للفوز بنتيجة مماثلة على الأقل لإحياء حظوظه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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