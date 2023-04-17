انت الان تتابع خبر صحة الكرخ: وصول فريق طبي هندي لإجراء عمليات القلب المفتوح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام صحة الكرخ في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي عن وصول فريق طبي هندي الى مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب لإجراء عمليات القلب المفتوح المعقدة ضمن برنامج الاستقدام والاخلاء الطبي".



وأكد اللامي، ان "الفريق الطبي الجراحي الهندي سيقوم بأجراء عمليات القلب المفتوح المعقدة والمستعصية بالتعاون مع الملاكات الطبية و الصحية في المركز و من ضمن برنامج الاستقدام و الاخلاء الطبي و خطة وزارة الصحة للتحول التدريجي من الاخلاء الطبي الى الاستقدام الطبي" ، مضيفا ان "الدائرة سباقة في استقدام الفرق الطبية العالمية الى مركز ابن البيطار الذي يعد من اكبر المراكز التخصصية التي تتعامل مع امراض القلب و لنا تجارب ناجحة في استضافة هذه الفرق العلاجية من اجل تسهيل اجراء العمليات داخل العراق و تجنيب مرضانا و عوائلهم مشقة السفر الى المستشفيات الخارجية و تحمل اعباء اضافية وتكاليف مالية كبيرة ".