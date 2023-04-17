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خلال الصيف المقبل.. حديث عن خليفة بنزيما في الريال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453473-638173587568622961.jpg

2023-04-17 | 22:06

خلال الصيف المقبل.. حديث عن خليفة بنزيما في الريال

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ظهر اسم مهاجم جديد على طاولة ، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل، بحسب تقرير صحفي إسباني.
ويبحث الريال عن مهاجم يخلف الفرنسي كريم بنزيما، الذي اقترب من إنهاء مشواره مع الميرنجي، بنهاية الموسم المقبل كحد أقصى.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المهاجم هو الكندي جوناثان ديفيد، نجم ليل الفرنسي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي بالتساوي مع النجم كيليان مبابي.


وأضاف التقرير، أن المستوى المميز الذي ظهر به ديفيد، آثار اهتمام مسؤولي ريال مدريد، وكذلك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويمتد عقد جوناثان ديفيد مع ليل حتى صيف 2025، وتبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وسجل ديفيد هذا الموسم، 22 هدفا في 33 مباراة خاضها ليل بالدوري والكأس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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