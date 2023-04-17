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البرلمان ينهي القراءة الثانية لمشروع الموازنة لثلاث سنوات

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بغداد - ياسين صفوان - انهى مجلس النواب، مساء الاثنين، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، ورفع جلسته حتى اشعار آخر.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب ينهي (القراءة الثانية) قراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) ويرفع الجلسة".

 

وقرر مجلس النواب، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته التي عقدها أمس الأحد، مفتوحة، إذ خصصها لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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