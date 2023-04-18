انت الان تتابع خبر "مجموعة السبع" تتوعد الدول المُساعدة لروسيا: ستدفعون أثماناً باهظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بتكثيف تطبيق العقوبات، وحذروا "الأطراف الثالثة بوقف تقديم المساعدات لروسيا في حربها، أو مواجهة دفع أثمان باهظة".

كما دان الوزراء تهديد روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس ووصفوه بأنه "غير مقبول".



إلى ذلك أكدت مجموعة السبع أنها "ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا".