انت الان تتابع خبر كروس يُحسم مُستقبله مع ريال مدريد.. تجديد أم إعتزال؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453480-638173909435011340.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-18 | 07:00
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الخليج 365 – رياضة
أكد تقرير صحفي، أن الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، جدد تعاقده مع الميرنجي.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد كروس مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، ولم يكن قد حسم قراره بشأن مستقبله.
ووفقًا لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن كروس جدد تعاقد مع ريال مدريد لموسم آخر.
وقال رومانو عبر حسابه على "فيسبوك": "وقع توني كروس عقدًا جديدًا مع ريال مدريد ساري المفعول حتى يونيو/حزيران 2024".
وانضم كروس لصفوف ريال مدريد، في صيف 2014، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الميرنجي.
ووفقًا لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن كروس جدد تعاقد مع ريال مدريد لموسم آخر.
وقال رومانو عبر حسابه على "فيسبوك": "وقع توني كروس عقدًا جديدًا مع ريال مدريد ساري المفعول حتى يونيو/حزيران 2024".
وسبق وأن أشار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في وقتٍ سابق اليوم، إلى أن كروس يرغب في البقاء مع الملكي.
وقال أنشيلوتي: "كروس، إنه أحد أساطير النادي، وأتوقع أن يكمل مسيرته هنا في ريال مدريد بالتأكيد".
وانضم كروس لصفوف ريال مدريد، في صيف 2014، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الميرنجي.
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