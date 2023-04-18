انت الان تتابع خبر بـ 4 خطوات.. روتين العناية بالبشرة قبل عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- للنساء فقط

بعد انتهاء فترة الصوم وتبدل النظام الغذائي، تكون بشرة الوجه في أمس الحاجة الى عملية تجديد لاستعادة إشراقتها، ومدها بالمتطلبات اللازمة، لجعلها أكثر إشراقاً وتوهجاً ومنحها مظهراً صحياً لا تشوبه شائبة، وذلك من خلال اتباع روتين عناية بالبشرة يشتمل على مجموعة من الخطوات الضرورية الكفيلة بإعادة الحيوية والإشراقة الى البشرة، والتخلص من كافة العيوب والشوائب قبل عيد الفطر

