انت الان تتابع خبر قطر تدعو الى تحري هلال عيد الفطر في هذا الموعد والان مع التفاصيل





وكان المرصد الفلكي في مدينة جدة

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان لها، "على من يرى الهلال الحضور إلى مقر اللجنة الكائن بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الدفنة (الأبراج) للإدلاء بشهادته، حيث ستعقد اللجنة اجتمـاعها بعد صلاة المغرب مباشرة".وكان المرصد الفلكي في مدينة جدة السعودية قد حدد موعد عيد الفطر وغرة شهر شوال فلكيا يوم الجمعة المقبل.