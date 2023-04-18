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رسيماً.. أسود الرافدين يشاركون في بطولة الأردن

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453615-638174196319600639.jpg

2023-04-18 | 14:57

رسيماً.. أسود الرافدين يشاركون في بطولة الأردن

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وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على مشاركة أسود الرافدين في بطولة الأردن الرباعية.
وذكر بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، أنه "وافق على مُشاركةِ المُنتخبِ الوطنيّ في البُطولةِ الوديّة الدوليّة التي تقام في المملكةِ الأردنية الهاشميّة للفترة من ١٠/٩ ولغاية ٢٠٢٣/١٠/١٧".

وتشارك في البطولةِ أربعة منتخباتٍ هي: الأردن البلد المضيف، والعراق، إضافةً الى منتخبين لم يحددا بعد.


وتأتي منافساتُ هذه البطولة ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ إلى الاستحقاقاتِ المُقبلة.
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MO Nasa

MO Nasa

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