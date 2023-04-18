انت الان تتابع خبر رسيماً.. أسود الرافدين يشاركون في بطولة الأردن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453615-638174196319600639.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-18 | 14:57
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وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على مشاركة أسود الرافدين في بطولة الأردن الرباعية.
وذكر بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، أنه "وافق على مُشاركةِ المُنتخبِ الوطنيّ في البُطولةِ الوديّة الدوليّة التي تقام في المملكةِ الأردنية الهاشميّة للفترة من ١٠/٩ ولغاية ٢٠٢٣/١٠/١٧".
وتشارك في البطولةِ أربعة منتخباتٍ هي: الأردن البلد المضيف، والعراق، إضافةً الى منتخبين لم يحددا بعد.
وتأتي منافساتُ هذه البطولة ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ إلى الاستحقاقاتِ المُقبلة.
وتشارك في البطولةِ أربعة منتخباتٍ هي: الأردن البلد المضيف، والعراق، إضافةً الى منتخبين لم يحددا بعد.
وتأتي منافساتُ هذه البطولة ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ إلى الاستحقاقاتِ المُقبلة.
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