انت الان تتابع خبر انتهاء القراءة الثانية لقانون الموازنة .. جملة ملاحظات تكتنف فقراتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على ثلاثة مواعيد استأنف البرلمان جلسته لاستكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة، قراءة انتهت بجملة ملاحظات ومداخلات على فقراتها وبنودها وابرزها اسعار النفط ونسبة العجز، لم ينفك النواب عن تسجيل مطالعة في محضر اللجنة المالية التي ستناقش الاشكالات مع الجهات التنفيذية خلال الاسابيع المقبلة.

بنود الموازنة وفصولها اعطت الاهمية للوزارات الخدمية بالدرجة الاساس من حيث التخصيصات المالية والمحافظات التي تحتل اعلى مؤشرات الفقر والكثافة السكانية طبقا لفقرات البرنامج الحكومي .

