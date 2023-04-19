انت الان تتابع خبر البصرة.. احباط عملية ادخال "حشيشة مخدرة" واعتقال متهمين من دولة مجاورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن مهامها في مسك الحدود مع دول الجوار ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية ادخال (5) كغم الى داخل الاراضي العراقية عبر احدى دول الجوار".



وأضافت ان "القبض على متهمين اثنين من احدى دول الجوار، وقد تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".