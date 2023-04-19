ميلان يعلن رسميا عن تجديد عقد نجمه

وقال الروسونيري، في بيان على موقعه الرسمي: "يسر النادي إعلان تجديد عقد الفرنسي أوليفييه جيرو الذي انضم لنا في صيف 2021، وأصبح عنصرا أساسيا ومهما في خط هجوم ميلان، حيث شارك في 76 مباراة وسجل 27 هدفا".ولم يكشف ميلان عن مدة العقد الجديد لأوليفييه جيرو، لكن أكدت تقارير إيطالية بأنه يمتد حتى 2024 فقط.

وقاد جيرو ميلان، للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007، على حساب نابولي، بعد الفوز (2-1) ذهابا وإيابا.

كما كان المهاجم الفرنسي عنصرا أساسيا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.

