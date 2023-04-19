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ميلان يعلن رسميا عن تجديد عقد نجمه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453732-638175203965072219.jpg

2023-04-19 | 18:58

ميلان يعلن رسميا عن تجديد عقد نجمه

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كشف نادي ميلان الايطالي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم.
وقال الروسونيري، في بيان على موقعه الرسمي: "يسر النادي إعلان تجديد عقد الفرنسي أوليفييه جيرو الذي انضم لنا في صيف 2021، وأصبح عنصرا أساسيا ومهما في خط هجوم ميلان، حيث شارك في 76 مباراة وسجل 27 هدفا".

ولم يكشف ميلان عن مدة العقد الجديد لأوليفييه جيرو، لكن أكدت تقارير إيطالية بأنه يمتد حتى 2024 فقط.

وقاد جيرو ميلان، للتأهل لنصف نهائي ، لأول مرة منذ عام 2007، على حساب نابولي، بعد الفوز (2-1) ذهابا وإيابا.

كما كان المهاجم الفرنسي عنصرا أساسيا في فوز ميلان بلقب خلال الموسم الماضي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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