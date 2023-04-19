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انت الان تتابع خبر رونالدو يثير غضبا كبيرا بعد "الحركة المشينة" في مباراة فريقه مع الهلال والان مع التفاصيل
2023-04-19 | 19:16
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أشعل نجم النصري السعودي، كريستيانو رونالدو، غضبا كبيرا بعد "الحركة المشينة"، التي قام بها بعد انتهاء مباراة فريقه ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.
وجاءت الحركة بعد هزيمة فريقه أمام الهلال السعودي بهدفين نظيفين، سجلهما أوديون إيغالو من صربتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.
وطالبت الجماهير الجهات المسؤولة باتخاذ أقصى العقوبات في حق اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، تصل إلى حد طرده من الدوري السعودي.
ربط بعض المتابعين حركة رونالدو بما قام به لاعب الاتحاد السابق، الغيني الحسن كيتا في موسم 2008.
بعد تلك الحادثة، تم إلغاء عقد اللاعب مع الاتحاد، وعدم السماح للأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا.
طالبت الجماهير الاتحاد السعودي للعبة باتخاذ القرار نفسه في حق رونالدو.
قال لاعب الهلال السابق فيصل أبوثنين، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الاتحاد السعودي على المحك أمام هذا الفعل المعيب، فالدوري السعودي طموحه المنافسة على مستوى العالم وجلب نجوم عالميين يضيفون له المتعة والإثارة وليس التصرفات المشينة والسلوكيات الفاضحة".