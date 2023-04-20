انت الان تتابع خبر اهالي الديوانية يشكون من افتقار المحافظة الى الاماكن الترفيهية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث العوائل في الديوانية عن اماكن ترفيهية ومساحات خضراء لقضاء اوقاتها لكنها لا تجد سوى اطلال ومساحات مهجورة تحول اغلبها الى مشاريع تجارية ما اضطر العديد منهم للبحث عن متنفس لهم في بغداد والمحافظات الأخرى.



الحكومة المحلية بدورها كشفت عن وضع خطط وتصاميم وصفتها بالحديثة لكورنيش الديوانية وساحة الاحتفالات وبانتظار ان تكتمل جميع التصاميم النهائية ورصد التخصيصات المالية للمباشرة بالعمل.