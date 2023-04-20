انت الان تتابع خبر بدون تصريح.. اتهام جنود اوكرانيين بالخيانة بسبب مهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان، أن الجنود حاولوا "دون تنسيق مع سلطات الدولة ذات الصلة" الاستيلاء على طائرة روسية في تموز/يوليو الماضي بعدما قال قائدها إنه سينشق".

وأضافت أنه "خلال "العملية الخاصة"، كشفوا عن تفاصيل حول مواقع أفراد القوات الجوية والطائرات الأوكرانية التي مكنت روسيا من تنفيذ ضربات صاروخية ناجحة على مطار كاناتوف بوسط أوكرانيا".



واوضحت الوكالة في البيان الذي نشرته على "تليجرام"، أن "قائدا أوكرانيا قتل، وأصيب 17 آخرون، ودمرت طائرتان مقاتلتان، وتعرض مهبط الطائرات والمباني والمعدات لأضرار جسيمة".

ولم تحدد الوكالة عدد أو هوية الجنود، لكنها قالت إنهم متهمون بالخيانة وإساءة استغلال مناصبهم.

وتابعت، أنه "وفقا للتحقيق، فإن الغارة (الجوية) نتجت عن تصرفات تلقائية من جنود قرروا الاستيلاء على طائرة تابعة لقوات الفضاء الروسية من المفترض أن طيارها وافق على عرض الانشقاق إلى أوكرانيا".

ولفتت الى، ان "هذه التصرفات التي قام بها جنود أفراد، والتي أدت إلى عواقب وخيمة مثل وفاة وإصابة مدافعين عن أوكرانيا وإلحاق الضرر بالقدرات الدفاعية للبلاد، تتطلب تقييما قانونيا مناسبا".

ولم يتسنّ الوصول إلى المتهمين للتعليق. ولم تعلق روسيا التي غزت أوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي، على بيان الوكالة الأوكرانية.

