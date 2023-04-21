انت الان تتابع خبر إحصائية جديدة لضحايا الاشتباكات في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي دوري في جنيف إنه "قتل 413 شخصا وأصيب 3551 بجروح".

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، الذي شارك في المؤتمر الصحافي، إن "9 أطفال على الأقل قتلوا في المعارك وأصيب أكثر من 50 طفلا بجروح".



ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.