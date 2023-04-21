انت الان تتابع خبر اعتقال باكستانيين تجاوزوا الحدود العراقية من جهة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال الرصد الميداني المتواصل لقاطع المسؤولية، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على (12) متسللا من جنسية اجنبية (باكستانية) بعد محاولتهم عبور الحدود بصورة غير شرعية (من جهة إيران)".



وأشار البيان، إلى "تسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".