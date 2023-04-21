انت الان تتابع خبر الدولار يرتفع ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة خلال اليوم، بطريقه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 بالمئة، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير/شباط.وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار. وارتفع 0.3 بالمئة إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.2404 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 0.51 بالمئة في وقت سابق.

وارتفع الين مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الياباني فوق مستهدف البنك المركزي لمعدل مارس آذار، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتراجع عن سياسته للتيسير النقدي.

