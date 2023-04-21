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الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة ثلاثة ايام

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢١ أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".

وأضاف: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أيتحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".
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