انت الان تتابع خبر استعدادا لمونديال الشباب.. ليوث الرافدين يلاعبون الدومينيكان غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقُبيل انطلاق تدريبات منتخب الشباب اليوم الجمعة، تحدث رئيسُ وفد منتخبنا "محمد ناصر" إلى الجهازين التدريبيّ والإداري واللاعبين، وأكد على ضرورةِ الاستفادة من هذا المعسكر الذي سيكون البوابةَ للدخول إلى نهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً، خصوصاً أن قرعة نهائيات كأس العالم أسفرت عن وقوع منتخبنا في مجموعةٍ قوية، لكن لدي الثقة وكذلك المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرة بهذا المنتخب لتحقيق نتائج إيجابيةٍ والظهور بمستوى جيد في هذا المونديال. كما طالب اللاعبين بالتركيز والالتزام بكل الواجباتِ التي سيمنحها الجهاز التدريبيّ لهم داخل وخارج الملعب. من بعد ذلك، تدربَ منتخبنا الشبابي بتواجد 27 لاعباً تدربوا لساعة ونصف على الجوانب الخططية والتكتيكيّة وبعض الأساليب التي يعتمد عليها الجهازُ التدريبي، والتي ينقلها بدوره إلى اللاعبين.الوحدة التدريبيّة شهدت حضورَ مدرب منتخب العراق الإسباني كاساس ومساعده، حيث عبّر كاساس عن سعادته بالتواجد لمتابعةِ منتخب الشباب في إسبانيا عن قرب.

وبيّن كاساس: أتابع جميع اللاعبين لمنتخب الشباب، كما أتابع منتخبي الأولمبي والناشئين مع جهازي التدريبي، لكي أحصل على فكرةٍ كاملةٍ عن جميع المنتخبات.

وأضاف كاساس: سبق أن شاهدت منتخبَ الشباب في بطولة كأس آسيا، فهم يمتلكون إمكانياتٍ جيدة ويلعبون كرةً جميلة، ولديَّ اطلاع على جميع اللاعبين وأتابع بعضهم باهتمام.

من جانبه، قدّم مدرب منتخب الشباب "عماد محمد" شكره لحضور كاساس للتدريبات، كما أبدى تعاونه التام مع كاساس وجهازه التدريبي.

وبيّن محمد: هدفنا في منتخب الشباب هو كيفية صناعة لاعب تتم الاستفادةُ منه من قبل المنتخب الأول، وأنا على استعدادٍ تامٍ لمساندة وتقديم العون والمساندة للجهاز التدريبيّ لمنتخبنا بقيادة كاساس من أجل إنجاح مهمتهم الوطنيّة مستقبلا إن طلب مني ذلك.

وحول أصداء قرعةِ مونديال الشباب، أعرب مدربُ منتخب الشباب عن ثقته التامة باللاعبين لتحقيق نتائج جيدة، والظهور الحسن في مونديال الشباب رغم صعوبة المجموعة والمدارس المختلفة التي سنلتقيها.

وأضاف محمد: هدفنا في المونديال الظهور بشكلٍ يليقُ بالكرة العراقيّة، وكذلك الكرة الآسيويّة التي سيكون العراق في هذا المونديال ممثلاً لعرب آسيا.

كما طالب محمد بالدعمِ المعنوي للاعبين والمنتخب في هذهِ البطولة من قبل الإعلام والجماهير.

هذا وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً منتخبنا الشبابي إلى جانب الأوروغواي وانكلترا وتونس والتي ستنطلق مباريات مونديالها الشبابي في 20 أيار /مايو المقبل.

