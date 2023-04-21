انت الان تتابع خبر الجيش الإيراني: سنعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن عليان قوله، بأن "العدو لا يجرؤ على وضع الخيار العسكري ضد إيران على الطاولة لعلمه بقدرات إيران العسكرية"، مشيرا إلى أن "طهران لا تأخذ تهديدات تل أبيب على محمل الجد، لأنهم لا يعتبرون هذا النظام موجودا".واضاف بأن "السياسة العسكرية الإيرانية تتمتع اليوم بطابع هجومي، وأي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها ستعاقب".

وأوضح عليان أن "الجيش الإيراني قادر على مواجهة تهديدات الجيش الأمريكي".