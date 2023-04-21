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أول تعليق لعماد محمد بعد قرعة مونديال الشباب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453878-638177024773100524.jpg

2023-04-21 | 21:33

أول تعليق لعماد محمد بعد قرعة مونديال الشباب

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أكد المدير الفني لمنتخب شباب العراق تحت 20 عاما عماد محمد، اليوم الجمعة، بصعوبة مجموعة ليوث الرافدين في مونديال الأرجنتين للشباب.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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