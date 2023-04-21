الإنتر يستنكر حرمان لوكاكو من ديربي إيطاليا

وقال إنتر في بيان رسمي: "النادي يشعر أنه يجب عليه تعزيز دعمه للاعب، ويعرب عن حزنه البالغ لحقيقة أن الضحية أصبح الطرف المذنب الوحيد".

وكان لوكاكو قد سجل هدف التعادل "القاتل" لصالح إنتر 1-1 في لقاء الذهاب بمعقل يوفنتوس، في الدقيقة 90.



ولكن المهاجم البلجيكي حصل على البطاقة الحمراء بعد تلقيه الإنذار الثاني، بسبب احتفاله مشيرا بالسكوت لجماهير يوفنتوس عقب الهدف.

وتلقى لوكاكو هتافات عنصرية من بعض مشجعي يوفنتوس، ليعاقب الأخير بإغلاق جزء من مدرجاته لمباراة واحدة، وهو القرار الذي تم إلغاؤه بعد الاستئناف.

