انت الان تتابع خبر الطيران الروسي يدمر مستودع ذخيرة اوكراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا له، خسر العدو في المستودع الواقع في اتجاه الكسندرو- كالينينسكي، حوالي 600 قذيفة صاروخية.

وقال بيغما: "وجهت الطائرات الحربية الروسية العاملة لصالح مجموعة قوات جنوب، ضربة قوية لمستودع أسلحة صاروخية ومدفعية تابع للعدو في المركز السكني سيرجيفكا. وأسفرت الضربة عن تدمير حوالي 600 قذيفة من قذائف راجمات الصواريخ".



وأضاف: "تمكنت مدفعية الجيش الروسي في المركز السكني أوستروي، من تدمير مدفع هاوتزر معاد عيار 152 مم من طراز D-20، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 152 مم في منطقة المركز السكني غورنياكا".

وفي اتجاه أفدييفكا، قصفت مدفعية الجيش الروسي، نقاط مراقبة محصنة تابعة للواء رقم 110 بالجيش الأوكراني.

