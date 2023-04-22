انت الان تتابع خبر الحكيم: العراق عاد للواجهة بقوة المنطق وسلاح الحوار وسياسة الانفتاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم خلال كلمته في خطبة عيد الفطر المبارك، تابعتها الخليج 365، أنه "مرّ علينا شهر رمضان المبارك في هذا العام مع قدر كبير من الاستقرار الأمني والسياسي والانسجام والتكاتف الاجتماعي في بلادنا"، مشيرا الى انه "الأمر الذي شاهدنا انعكاسه المباشر على أبناء شعبنا الكريم من حيث أجواء الارتياح العام والتفاؤل بالمستقبل والأمل باستمرار وتراكم هذه الأجواء الإيجابية الطيبة".وأضاف، انه "يستدعي منا العمل المضاعف والتعاون الوثيق للحفاظ على المناخ السياسي والاجتماعي المتنامي والمطلوب".

واكد الحكيم، على ان "هذا التفاؤل الجمعي لم يأت من فراغ وإنما جاء حصيلة مسارات وانفراجات وانتصارات سطرها الشعب العراقي في ميادين مختلفة خلال العقدين الماضيين".

وأوضح، ان " العراق يعود اليوم للواجهة بقوة المنطق لا بمنطق القوة، وبسلاح الحوار لا بأسلحة الدمار،وبسياسة الانفتاح لا بسياسة العزلة والانغلاق، فنشاهد عقد المؤتمرات الاقليمية في بغداد واستقبال الوفود الإقليمية والدولية التي تشكر دولة العراق وشعبه على أدوارهم البناءة الإيجابية".

وتابع: "العديد من المحافظات العراقية تشهد اليوم نهضة عمرانية تسر القلوب، وبإقرار الموازنة العامة للدولة، يجب رؤية المحافظات الأخرى ملتحقة بركب التنمية والتطور والنهوض".

