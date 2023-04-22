انت الان تتابع خبر الحكيم: العراق عاد للواجهة بقوة المنطق وسلاح الحوار وسياسة الانفتاح والان مع التفاصيل
وأضاف، انه "يستدعي منا العمل المضاعف والتعاون الوثيق للحفاظ على المناخ السياسي والاجتماعي المتنامي والمطلوب".
واكد الحكيم، على ان "هذا التفاؤل الجمعي لم يأت من فراغ وإنما جاء حصيلة مسارات وانفراجات وانتصارات سطرها الشعب العراقي في ميادين مختلفة خلال العقدين الماضيين".
وأوضح، ان " العراق يعود اليوم للواجهة بقوة المنطق لا بمنطق القوة، وبسلاح الحوار لا بأسلحة الدمار،وبسياسة الانفتاح لا بسياسة العزلة والانغلاق، فنشاهد عقد المؤتمرات الاقليمية في بغداد واستقبال الوفود الإقليمية والدولية التي تشكر دولة العراق وشعبه على أدوارهم البناءة الإيجابية".
وتابع: "العديد من المحافظات العراقية تشهد اليوم نهضة عمرانية تسر القلوب، وبإقرار الموازنة العامة للدولة، يجب رؤية المحافظات الأخرى ملتحقة بركب التنمية والتطور والنهوض".