انت الان تتابع خبر الإطاحة بمثيري مشاجرة تسببت بمقتل مواطن جنوبي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود أخبار بوجود مشاجرة وقعت في قضاء الفاو جنوبي المحافظة قتل على اثرها مواطن اصيب بعدة طعنات اثناء المشاجرة ، وعلى الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة الفاو ومركز شرطة الفاو وبامرة مدير القسم ، وحال وصول القوة تم ضرب طوق امني واجراء سلسلة من عمليات المداهمة والتفتيش لأماكن تواجد الجناة وعلى اثرها ، تم القاء القبض على خمسة من المتهمين بضمنهم الجاني وضبط السلاح المستخدم (سكين) وبندقية نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد".
وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".
وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".