انت الان تتابع خبر لإضافة لمسة للطبق.. نادل يتسبب بمقتل واصابة 12 شخصا بمدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واندلع الحريق في وقت متأخر الليلة الماضية، بمطعم Burro Canaglia Bar & Resto الإيطالي في حي سالامانكا بوسط المدينة.

وقال شاهد لصحيفة "الباييس" إن "الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة كحولية ومصدرا للنيران لإضافة لمسة على طبق قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف".



وذكرت أجهزة الطوارئ، أن "زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي".