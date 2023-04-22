انت الان تتابع خبر نانسي عجرم في بغداد لإحياء حفل العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسبق أن أعلنت عجرم، استعدادها لإحياء أول حفل غنائي لها في بغداد، بمناسبة عيد الفطر يوم 22 من الشهر الجاري.

وشوقت عجرم متابعيها بنشر تغريدة على تويتر كتبت فيها " بغداد لأول مرة محمسة كتير التقي بأهل العراق عالعيد ونقضّي ليلة من العمر كلها أغاني وفرح بشوفكن قريبا".



حيث روجت للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ونشرت نانسي عجرم البوستر الرسمي للحفلة وكتبت عليه " عيدنا بغدادي".