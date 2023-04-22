انت الان تتابع خبر مفاوضات بين إيران والسعودية محورها "رحلات العمرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ممثل المرشد في أمور الحج بإيران، عبد الفتاح نواب، إن "تسيير رحلات العمرة المفردة بحاجة إلى مفاوضات بين السلطات الإيرانية والسعودية".

وصرح بأن "المسؤولين في البلدين يتطلعون إلى تسيير رحلات حج العمرة".

