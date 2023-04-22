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مفاوضات بين إيران والسعودية محورها "رحلات العمرة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ممثل المرشد في أمور الحج بإيران، عبد الفتاح نواب، إن "تسيير رحلات العمرة المفردة بحاجة إلى مفاوضات بين السلطات الإيرانية والسعودية".

وصرح بأن "المسؤولين في البلدين يتطلعون إلى تسيير رحلات حج العمرة".


وأفاد بأنه ووفقا للسياق الحالي، "يجب أن تبدأ السفارة والقنصلية الإيرانية في نشاطها قبل انطلاق موسم الحج".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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