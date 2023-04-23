انت الان تتابع خبر الخارجية العراقية توجه دعوة الى جاليتها في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية وجه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان".واشار الى ان "الخارجية تعمل لتحقيق إستجابة عاجلة جداً وسلامة جاليتنا أولوية قصوى".

ودعا الصحاف "جالية العراق في الخرطوم الى التسجيل الفوري للعودة إلى العراق، عبر التواصل على الأرقام السفارة جمهورية العراق هناك".