انت الان تتابع خبر خلال 48 ساعة.. اعتقال متهمين بمقتل ضابط رفيع في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء القاسم وخلية الصقور التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل، تمكنت في أقل من 48 ساعة من إلقاء القبض على هاربين متهمين بمقتل ضابط برتبة عقيد على إثر خلاف عائلي في إحدى مناطق القضاء جنوبي المحافظة".



وأكدت القيادة في بيانها "توقيف المتهمين أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".