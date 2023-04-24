انت الان تتابع خبر بالتفاصيل.. تطورات الساعات المقبلة للحالة الجوية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر عطية، في تدوينة تابعتها الخليج 365: "كذلك ستتعرض العاصمة بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط لهطول خفيف متفرق للامطار الرعدية تنتهي ليلا عدا مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب بادية السماوة تستمر فيها فرص الامطار لغاية فجر غد".وتوقع أن "تنجلي السحب خلال ساعات مساء اليوم الاثنين من سماء الانبار ثم تتبعها خلال ساعات الليل مدن نينوى والعاصمة بغداد وصلاح الدين والفرات الاوسط ثم مدن شمال البلاد وكردستان خلال فجر غد الثلاثاء".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المناطق الوسطى والشمالية وسيكون صحوا في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".